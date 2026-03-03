Gemeinsam mit Freude weiter entwickeln

Im Sinne einer aktiven Weitergestaltung der Gemeinde hat der Gemeinderat Böztal für die Amtsperiode 2026–2029 die strategischen Ziele in den Bereichen Raumplanung, Infrastruktur, Personal, Bildung, Umwelt und Kultur festgelegt.

Die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung basiert auf dem räumlichen Entwicklungsleitbild, mit öffentlicher Mitwirkung und kantonaler Prüfung. Die Erschliessung des Baulands Müliberg Hornussen sowie die Parzellierung und Verkaufskriterien sollen bis Ende der laufenden Amtsperiode abgeschlossen sein. Ein weiteres Ziel im Ressort von Gemeindeammann Robert Schmid betrifft die (Zusammen-)Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat. Sie soll durch die Umsetzung priorisierter Massnahmen aus der Verwaltungsanalyse professionalisiert werden, inklusive Führungsmodell und Reglement.

Im Ressort Raumplanung, unter dem Vorsitz von Vizeammann Michael Frauchiger, geht es prioritär um zukunftsgerichtete Schulraumplanung, die Schaffung von genügend Unterbringungsplätzen für Asylsuchende in gemeindeeigenen Liegenschaften sowie die Planung und den Bau eines Magazins für die Feuerwehr Oberes Fricktal. Das Ressort Wasser und Abwasser von Gemeinderat Alexander Zürcher fokussiert auf die Überprüfung und Ausführung des Hochzonen-Bauprojekts Hornussen, die Erstellung eines Pflichtenhefts GEP 2 für die A bwasserentsorgung, inklusive Anschluss der Bözer Eichhöfe an die Kanalisation (bis Ende 2029). Im Bildungsressort von Guy David steht die Einführung des neuen Schulleitungsmodells an. Gemeinderätin Corine Jeker wird die renovierte Waldhütte Wettacher im Ortsteil Hornussen einweihen können, den Aufbau einer Kulturkommission mit Aktivitäten in allen Ortsteilen begleiten, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Projekte umsetzen sowie ein Aufgaben- und Pflichtenheft für die Natur- und Umweltkommission einführen; auch diese Kommission soll jährlich Veranstaltungen durchführen.

Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung auf, aktiv mitzugestalten. «Wir sehen der gemeinsamen Weiterentwicklung der Gemeinde Böztal mit Freude entgegen.» (mgt/sir)