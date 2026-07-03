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Gemeinsam einen kühlen Kopf bewahren

  03.07.2026 Bad Säckingen
Hitzemessung in Stein AG – im Schatten 35 Grad, in der Sonne 57 Grad.
Hitzemessung in Stein AG – im Schatten 35 Grad, in der Sonne 57 Grad.

Die Hochrheinkommission hat gemeinsam mit dem Kanton Aargau, dem Naturama Aargau, der Gemeinde Stein und der Stadt Bad Säckingen sowie weiteren Partnern die grenzüberschreitende Veranstaltung «Cool Down II» umgesetzt und den Austausch aus «Cool Down I» in die Region getragen.

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