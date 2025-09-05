Gemeindewahlen Kaisten: Robert Augat und Markus Schmidli

Am 28. September finden in Kaisten die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats sowie verschiedener Kommissionen statt. Ich bin der Meinung, dass es auf Gemeindeebene nicht zwingend notwendig ist, einer politischen Partei anzugehören. Dennoch begrüsse ich es sehr, wenn Kandidatinnen ...

Am 28. September finden in Kaisten die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats sowie verschiedener Kommissionen statt. Ich bin der Meinung, dass es auf Gemeindeebene nicht zwingend notwendig ist, einer politischen Partei anzugehören. Dennoch begrüsse ich es sehr, wenn Kandidatinnen und Kandidaten einer Partei beitreten und dort aktiv mitwirken.

Für die Finanzkommission (FIKO) empfehle ich Markus Schmidli (FDP). Als Bankexperte bringt er das notwendige Fachwissen mit und verfügt zudem über Erfahrung in Gemeindefinanzen, unter anderem als ehemaliges Mitglied der FIKO Laufenburg. In der FIKO müssen ausgewiesene Finanzexperten vertreten sein, diese Voraussetzung erfüllt er optimal.

Robert Augat (FDP) habe ich beruflich im Zusammenhang mit dem Bau seiner Eigentumswohnung in Kaisten kennen gelernt. Besonders geschätzt habe ich seine klaren Vorstellungen, aber auch seine Kompromissfähigkeit im Zusammenhang mit diesem Neubau. Sein beruflicher Werdegang belegt seine finanzielle Kompetenz. Besonders schätze ich, dass er als neu zugezogener Bürger aktiv am Gemeindeleben teilhaben und sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen möchte.

Aus diesen Gründen wähle ich Robert Augat in den Gemeinderat und Markus Schmidli in die FIKO.

SILVAN ERNI, KAISTEN