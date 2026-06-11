Mettauertal lehnt in einer Konsultativabstimmung mit grosser Mehrheit Tempo 30 in den fünf Ortsteilen ab

Der Gemeinderat führte an der Versammlung am vergangenen Mittwoch erstmals eine Konsultativabstimmung durch.

Boris Burkhardt

Gemeindepräsident Christian Kramer erklärte, man wolle nicht Geld und Energie in die Erarbeitung einer Vorlage stecken, falls eine mehrheitliche Ablehnung bereits vorher ersichtlich sei.

Die Versammlung genehmigte ausserdem die Teilrevision des Nutzungsplans im Hinblick auf die Naturschutzgebiete von kantonaler und nationaler Bedeutung mit einem Verpflichtungskredit in Höhe von 35000 Franken. Dabei handelt es sich um Standorte von Trockenwiesen und -weiden, die im Kantonalen Richtplan bereits unter Schutz stehen, nun aber auch in der kommunalen Nutzungsplanung als Schutzzonen ausgewiesen werden müssen. Die Versammlung nahm aber auch den Antrag Stefan Kuhns namens der IG Pro Landwirtschaft Mettauertal an: Die Teilrevision wird deshalb vorerst ausschliesslich im Siedlungsgebiet, nicht aber im landwirtschaftlichen Kulturland (mit Ausnahme der Ausgleichsfläche in der Ritterhalde) umgesetzt werden.

Ausführlicher Bericht in der Printausgabe der NFZ am Freitag.