Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeindeschreiberin hat gekündigt

  04.09.2025 Zeiningen

Wegen Neuorientierung hat die Gemeindeschreiberin Daniela Hunziker das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Zeiningen per 31. Dezember 2025 gekündigt. «Wir danken ihr für die angenehme Zusammenarbeit während den letzten dreieinhalb Jahren und wünschen ihr in jeder ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote