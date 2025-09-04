Gemeindeschreiberin hat gekündigt

Wegen Neuorientierung hat die Gemeindeschreiberin Daniela Hunziker das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Zeiningen per 31. Dezember 2025 gekündigt. «Wir danken ihr für die angenehme Zusammenarbeit während den letzten dreieinhalb Jahren und wünschen ihr in jeder ...

Wegen Neuorientierung hat die Gemeindeschreiberin Daniela Hunziker das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Zeiningen per 31. Dezember 2025 gekündigt. «Wir danken ihr für die angenehme Zusammenarbeit während den letzten dreieinhalb Jahren und wünschen ihr in jeder Hinsicht alles Gute», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Zeiningen. Die freiwerdende Stelle werde baldmöglichst ausgeschrieben. (mgt/nfz)