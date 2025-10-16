Gemeindeschreiber: So geht es weiter

Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Andrea Körkel verlässt die Gemeindeverwaltung Zeiningen während der Probezeit per 17. Oktober. «Wir danken ihr für den Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute», teilt die Gemeinde mit. Die Stelle werde ...

Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Andrea Körkel verlässt die Gemeindeverwaltung Zeiningen während der Probezeit per 17. Oktober. «Wir danken ihr für den Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute», teilt die Gemeinde mit. Die Stelle werde umgehend ausgeschrieben. Bereits im September wurde bekannt, dass Gemeindeschreiberin Daniela Hunziker das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Zeiningen gekündigt hat. «Vorübergehend wird die Funktion Gemeindeschreiber im Mandatsverhältnis durch die Firma BDO AG, Aarau, wahrgenommen», teilt die Gemeinde nun mit. Selina Hügin als Gemeindeschreiberin ad interim, und Eric Streuli als Gemeindeschreiber ad interim II, teilen sich die vakante Stelle in einem reduzierten Pensum. «Wir heissen sie ab dem 27. Oktober herzlich willkommen», heisst es weiter. «Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis, wenn es bei der Bearbeitung der Anliegen zu Verzögerungen kommen kann.» (mgt/nfz)