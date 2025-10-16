Immobilien
Gemeindeschreiber: So geht es weiter

  16.10.2025 Zeiningen

Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Andrea Körkel verlässt die Gemeindeverwaltung Zeiningen während der Probezeit per 17. Oktober. «Wir danken ihr für den Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute», teilt die Gemeinde mit. Die Stelle werde ...

