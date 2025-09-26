Immobilien
Gemeinderatswahlen in Möhlin: Zwei bewährte Kräfte treten erneut an

  26.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September 2025 entscheidet Möhlin über die Zusammensetzung des Gemeinderates – und auch über das Gemeindeammann-Amt. Mit Hans Metzger (1966) und Loris Gerometta (1989) stellen sich zwei bisherige, parteilose Gemeinderäte zur Wiederwahl. Beide haben in den ...

