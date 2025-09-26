Gemeinderatswahlen in Möhlin: Zwei bewährte Kräfte treten erneut an

Am 28. September 2025 entscheidet Möhlin über die Zusammensetzung des Gemeinderates – und auch über das Gemeindeammann-Amt. Mit Hans Metzger (1966) und Loris Gerometta (1989) stellen sich zwei bisherige, parteilose Gemeinderäte zur Wiederwahl. Beide haben in den vergangenen vier Jahren Verantwortung übernommen und wollen ihre Arbeit im Sinne einer transparenten, lösungsorientierten Politik fortsetzen. Hans Metzger, Meisterlandwirt und Familienvater, leitet den Bio Suisse-Betrieb «Tannenhof». Als Gemeinderat für Gesundheit und Soziales brachte er sein Engagement für Gemeinschaft und Dorfleben ein. Loris Gerometta, Betriebsökonom und Leiter Supply Chain Management (Leiter Logistik Schweiz) bei einem Schweizer Detailhandelsunternehmen, verantwortete im Ressort Hoch- und Tiefbau wichtige Infrastrukturprojekte. Zusätzlich bewirbt er sich für das Amt des Gemeindeammanns. Sein Ziel: Die laufende Organisationsanalyse als Chance für eine moderne, zukunftsgerichtete Entwicklung Möhlin zu nutzen. Beide Kandidaten betonen ihre Unabhängigkeit und den Anspruch, Politik am Puls der Bevölkerung zu gestalten – mit Augenmass in Finanzfragen und dem Blick für nachhaltige Entwicklung. Wer Metzger und Gerometta am 28. September 2025 wählt, entscheidet sich für Erfahrung, Teamgeist und Kontinuität im Gemeinderat.

STEFAN MÜLLER, MÖHLIN