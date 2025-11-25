Gemeinderat Raphael Lemblé verabschiedet

Vor kurzem führte die FDP Kaisten mit einer Rekordbeteiligung im Warteck ihren Parteitag durch. Nach den ordentlichen Geschäften wie Jahresbericht und Jahresrechnung stand auch Tempo 30 auf der Traktandenliste. Das Thema wurde kontrovers diskutiert, ...

Parteitag der FDP Kaisten

Vor kurzem führte die FDP Kaisten mit einer Rekordbeteiligung im Warteck ihren Parteitag durch. Nach den ordentlichen Geschäften wie Jahresbericht und Jahresrechnung stand auch Tempo 30 auf der Traktandenliste. Das Thema wurde kontrovers diskutiert, wobei sich Pro und Kontra in etwa die Waage hielten.

Bevor es zu der Besprechung der Gemeindeversammlungstraktanden ging, wurde Gemeinderat Raphael Lemblé nach acht Jahren in der Exekutive für seinen grossen Einsatz zum Wohle der Kaister Bevölkerung mit einem Gutschein und einem Meter Bier herzlich gedankt.

Zustimmung zu allen Traktanden

Die FDP empfiehlt, allen Traktanden inkl. Budget zuzustimmen. Insbesondere wird die zukünftige Zuständigkeit des Gemeinderates für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts sehr begrüsst. Ebenso wird die Übernahme der Spielgruppe in den Gemeindebetrieb zur Annahme empfohlen, wobei der Gemeinde keine Kosten entstehen dürfen und die Spielgruppe kostendeckend zu führen ist. (mgt)