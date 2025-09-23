Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeinderat Olsberg neu gewählt

  23.09.2025 Olsberg
Bereit für die Amtsperiode 2026/29: Gemeinderat Michael Marugg (von links), Gemeindeammann Karl Bürgi, Gemeindeschreiberin Christine Leuenberger, Vizeammann Walter Eitner, Gemeinderat Simon Mühlegg und Gemeinderat Dieter Lambertus. Foto: zVg
Bereit für die Amtsperiode 2026/29: Gemeinderat Michael Marugg (von links), Gemeindeammann Karl Bürgi, Gemeindeschreiberin Christine Leuenberger, Vizeammann Walter Eitner, Gemeinderat Simon Mühlegg und Gemeinderat Dieter Lambertus. Foto: zVg

An der Olsberger Versammlungswahl vom Samstag nahmen 48 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger teil. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 19 Prozent. Als Gemeinderat gewählt wurden Michael Marugg (bisher) mit 47 Stimmen, Dieter Lambertus (neu) mit 43 Stimmen, Karl Bürgi (bisher) ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote