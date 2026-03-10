Immobilien
Gemeinderat entscheidet neu über Einbürgerungen

  10.03.2026 Kaisten
Künftig kann der Gemeinderat in Kaisten über Einbürgerungsgesuche befinden. Foto: sh/Archiv
Klare Sache in Kaisten: Mit einem Ja-Anteil von 75,2 Prozent haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Änderung der Gemeindeordnung gutgeheissen. Damit entscheidet künftig der Gemeinderat über Einbürgerungen. In einer obligatorischen Referendumsabstimmung ...

