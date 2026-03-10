Gemeinderat entscheidet neu über Einbürgerungen

Klare Sache in Kaisten: Mit einem Ja-Anteil von 75,2 Prozent haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Änderung der Gemeindeordnung gutgeheissen. Damit entscheidet künftig der Gemeinderat über Einbürgerungen. In einer obligatorischen Referendumsabstimmung ...

Klare Sache in Kaisten: Mit einem Ja-Anteil von 75,2 Prozent haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Änderung der Gemeindeordnung gutgeheissen. Damit entscheidet künftig der Gemeinderat über Einbürgerungen. In einer obligatorischen Referendumsabstimmung bestätigten die Stimmberechtigten am Sonntag die Änderung mit 749 Ja gegen 247 Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,1 Prozent.

An der Gemeindeversammlung vom 28. November 2025 war die Vorlage mit grosser Mehrheit genehmigt worden. (nfz)