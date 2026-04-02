Gemeinderat Böztal: Alexander Zürcher demissioniert

Alexander Zürcher hat aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat von Böztal eingereicht. «Der Gemeinderat nimmt diesen Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis. Während seiner Amtszeit hat sich Alexander Zürcher mit grossem Engagement für die ...

Alexander Zürcher hat aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat von Böztal eingereicht. «Der Gemeinderat nimmt diesen Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis. Während seiner Amtszeit hat sich Alexander Zürcher mit grossem Engagement für die Anliegen der Gemeinde eingesetzt», heisst es in der Mitteilung. Eine offizielle Verabschiedung erfolgt später. Zürcher tritt per erfolgter Ersatzwahl ab. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2026/29 ist für den 14. Juni 2026 geplant. (mgt/nfz)

Wahlvorschläge sind bei der Gemeindekanzlei bis spätestens am 44. Tag vor dem Wahltag, (d. h. bis am Freitag, 30. April 2026 um 12 Uhr), einzureichen.