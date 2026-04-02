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Gemeinderat Böztal: Alexander Zürcher demissioniert

  02.04.2026 Böztal

Alexander Zürcher hat aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat von Böztal eingereicht. «Der Gemeinderat nimmt diesen Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis. Während seiner Amtszeit hat sich Alexander Zürcher mit grossem Engagement für die ...

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