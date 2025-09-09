Immobilien
Gemeinde Zuzgen: Nein zum Zusatzkredit für die Erschliessungsplanung Raus

  09.09.2025 Leserbriefe

Aufgrund des ergriffenen Referendums gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss vom 26. Juni 2025 wird in Zuzgen über den Zusatzkredit von 38 000 Franken für die Fortführung der Planung Erschliessung Rausmatt an der Urne abgestimmt.

Wer die Strasse Raus kennt, ...

