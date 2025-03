Ausserordentliche Gemeindeversammlung in Olsberg

Der Gemeinderat von Olsberg möchte die Liegenschaft am Rai 16 für 1,98 Millionen Franken erwerben und 90 000 Franken in den Umbau stecken. Die Tagesstrukturen sollen dort neu untergebracht werden. Am 27. März entscheidet ...