Gelungener Concours im Haufgarten in Eiken

Am vergangenen Wochenende fand in Eiken der Concours Complet des Fricktalischen Reiterclubs (FRC) statt, der erstmalig von einem reinen Frauen-OK organisiert war.

Beide Tage waren gut besucht und so blickt auch OK-Präsidentin Bianca Corti dankbar auf ein gelungenes Wochenende mit grossem Wetterglück und vielen zufriedenen Leuten zurück. Der Concours Complet besteht aus einem Dressurprogramm, einem Springparcours über fallende Hindernisse und einem anschliessenden Geländeparcours. Dieser gilt als Herzstück des Concours Complets und verlangt einiges an Mut und Kondition. Auf der schön gelegenen Strecke überwinden die Teilnehmenden Natursprünge und reiten durch den Teich. Die Atmosphäre unter den Reiterinnen und Reitern ist stets hilfsbereit und freundlich, denn die vielseitige Beanspruchung durch die verschiedenen Disziplinen prägt auch das Zwischenmenschliche.

Vom FRC gingen insgesamt vier Reiterinnen an den Start, wovon Aline Weber aus Schupfart am Samstag mit Shiras de Luxe CH den 12. Rang erreichte. Den Auftakt zum Sonntag machten die Kleinen: im «Pony Jump and Run» wurden Ponys an der Hand von Erwachsenen oder Kindern durch einen Parcours geführt. Hier ist von den Führpersonen nicht nur Ausdauer gefragt, auch die Stärke musste unter Beweis gestellt werden, denn die Ponys machen es einem nicht immer leicht.

Erstmalig wurde in jeder Prüfung der Equi-Harmonie-Preis verliehen. Dieser zeichnet Menschen aus, die am Concours besonders pferdefreundlich handelten. (mgt)