Geld für Natur- und Hochwasserschutz

Der kleine Violenbach in Olsberg soll ...

Die Gemeinde Olsberg will mit Unterstützung des Kantons den Violenbach und seine Zuflüsse renaturieren. An der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. Juni entscheiden die Stimmbürger über zwei Kredite.

Valentin Zumsteg

Der kleine Violenbach in Olsberg soll mehr Platz bekommen. «Ziel ist ein natürlicher Bachlauf, welcher bei Starkregenereignissen mehr Wasser zurückhalten und für seltene Tier- und Pf lanzenarten optimale und gut bewirtschaftbare Lebensräume bieten kann», heisst es in der Botschaft zur kommenden Olsberger Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. Juni. Einen ersten Kredit von 62 000 Franken für ein Vorprojekt haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im November 2023 bewilligt (die NFZ berichtete). Jetzt will die Gemeinde, die bei diesem Projekt vom Kanton unterstützt wird, einen Schritt vorwärts machen.

Der Gemeinderat unterbreitet der kommenden Versammlung hierfür einen Kredit in der Höhe von 120 000 Franken. Das Geld soll für die Planung von zwei Bauprojekten verwendet werden. Das erste betrifft die Ausdolung des Silberbergbachs sowie die Renaturierung des Violenbachs (Abschnitt Senngatter bis Beginn Etzmatt sowie die Einmündung Schönbühlbach). Beim zweiten geht es um eine Feuchtwiese und Bachaue beim Stift. Auch die Planung eines Vorprojekts für die Ausdolung Schönbühl-Bach ist in diesem Kredit enthalten. Die Gemeinde rechnet mit grossen Beiträgen des Kantons und eines Fonds für die Planungsarbeiten, so dass für Olsberg voraussichtlich nur noch ein Kostenanteil von 5000 Franken bleibt.

«Etappiert über mehrere Jahre sollen am Violenbach mehrere Bachauen mit vielfältigen Lebensräumen entstehen. Das Projekt soll dabei nicht nur der Natur, sondern auch der Bevölkerung und der Hochwassersicherheit zugutekommen», betont der Gemeinderat. Für die Planung des Hochwasserschutzes beim Violenbach und des Oberf lächenabflusses beantragt der Gemeinderat weitere 110 000 Franken. Der Violenbach habe in der Vergangenheit wiederholt zu Überf lutungen geführt.

Gefahr von Hochwasser

«Die Hochwasser-Problematik betrifft das gesamte Gerinne des Violenbachs innerhalb des Siedlungsgebiets», heisst es. Insbesondere der Durchlass «Im Ländli» sei unzureichend dimensioniert. In Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau sollen deshalb durch ein Ingenieurbüro Massnahmen geplant werden, um die Gefährdung durch Hochwasser und Oberflächenabfluss zu verhindern. Hier übernimmt der Kanton voraussichtlich 50 000 Franken der Planungskosten; damit würde sich der Beitrag der Gemeinde noch auf netto 60 000 Franken belaufen.

Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Olsberg schliesst positiv ab. Bei Nettoinvestitionen von knapp 90 000 Franken und einer Selbstfinanzierung von 253 000 Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 163 000 Franken. Budgetiert war ein Fehlbetrag von 92 000 Franken.