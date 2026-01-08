Sternsinger unterwegs in Kaisten und Ittenthal Im Sternsinger-Gottesdienst in Kaisten erzählten zwei Kinder aus der Sternsingergruppe – in der Rolle der beiden zwölfjährigen Kinder aus Bangladesch, Tazim und Nour – ihre Geschichte.

Sternsinger unterwegs in Kaisten und Ittenthal Im Sternsinger-Gottesdienst in Kaisten erzählten zwei Kinder aus der Sternsingergruppe – in der Rolle der beiden zwölfjährigen Kinder aus Bangladesch, Tazim und Nour – ihre Geschichte.

Tazim arbeitet in einer Fabrik, die Schüsseln aus Aluminium herstellt. Nour verpackt in einer anderen Fabrik Snacks in Tüten, holt heisse Kohle aus dem Ofen oder muss den Boden putzen. Mit dieser eindrücklichen Darstellung wird das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion erläutert: «Gegen Kinderarbeit – Schule statt Fabrik».

Nach dem Gottesdienst hiess es: «Krone aufsetzen, Mantel um und ab geht’s». Sechs Sternsingergruppen zogen durch Kaisten und Ittenthal. Die Könige, Sternenträger und Begleitpersonen brachten ihren Segen vielen Familien sowie jungen und älteren Menschen nach Hause. Der gesammelte Betrag von 4800 Franken kommt dem Hilfswerk «Missio» zugute.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sternsingern und Begleitpersonen sowie den Köchinnen und Näherinnen für ihren grossartigen Einsatz. (mgt)