Gegen Kinderarbeit

Bei der Sternsingeraktion 2026 rückt das Thema Kinderarbeit in den Fokus. Elf Sternsingerinnen und Sternsinger werden am Freitag, 2. Januar 2026, durch die Dörfer Herznach und Ueken ziehen und Spenden sammeln, um Kinder in Bangladesch aus schädlichen Arbeitsverhältnissen zu befreien und ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen.Es werden nur drei Sternsinger-Gruppen unterwegs sein. Um einen Besuch gewährleisten zu können, wird um Anmeldung gebeten: für Ueken bei Melanie Troller, Tel. 062 871 38 59, melanietroller@bluewin.ch und für Herznach bei Melanie Merki, Tel. 062 878 21 12, m.merki@hispeed.ch bis am 28. Dezember 2025. Am Sonntag, 4. Januar 2026, um 10.30 Uhr, feiern die Sternsinger dann den Dankgottesdienst in der Kirche Herznach. Das Sternsinger-Team freut sich auf Anrufe oder Mails und bedankt sich bereits herzlich für die freundliche Aufnahme der Sternsinger. (mgt)

Das Sternsinger-Team (Melanie Merki, Nadja De Paris, Nadia Vogt und Melanie Troller) sucht dringend Ersatz, damit dieser schöne Brauch weiterhin durchgeführt werden kann. Wer Interesse hat, sich für dieses Projekt saisonal zu engagieren, darf sich gerne bei Melanie Merki oder einem weiterem Teammitglied melden.