Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gedanken zur SRG-Initiative

  03.02.2026 Leserbriefe

Am 8. März kommt die SRG-Initiative zur Abstimmung. Die bisherige Sparschraube hat schon sehr wichtige Sendungen am Radio (wir haben keinen Fernseher) eliminiert, wie zum Beispiel auf SRF 2: «Kontext», das Wissenschaftsmagazin am Samstag, «Kino im Kopf», ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote