Von Herzensangelegenheiten und mehr

Rück- und Ausblicke, Wechsel im Vorstand und ein Rundgang durch ein in vielfacher Beziehung spezielles Büro-Gebäude: Die GV des Gewerbe Region Frick-Laufenburg verlief gewohnt abwechslungsreich.

Susanne Hörth

Im Hier und Jetzt aktiv sein, sich gemeinsam den vielen Herausforderungen stemmen und die Zukunft im Blick haben, sind für das Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref ) selbstredend. Fallen, wie an der Generalversammlung von Montagabend in Stein, Begriffe wie «Herzensangelegenheit», «ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist» und «ein 6er im Lotto mit Zusatzzahl», so darf für einmal auch das Vergangene genügend Raum einnehmen und hochgelobt werden. Geref-Präsidentin Franziska Bircher wie auch OK-Präsident Bernhard Stöckli taten es mit Rückblicken und persönliche Gedanken an die dreitägige Ausstellung «Gewerbe vor Ort» im September 2023. «Es war das Highlight im Vereinsjahr 2023», so Franziska Bircher. Dem neuen Konzept mit neuem Durchführungsort ging eine lange Planungszeit voraus. Dass zudem die Pandemie für eine Verschiebung sorgte, nehmen Franziska Bircher wie auch Bernhard Stöckli im Nachhinein gelassen. Konnten dadurch doch bei der Detailplanung noch Verbesserungen vorgenommen werden.

Stöckli freut sich auch heute noch, dass aus einer «ersten Schnapsidee» etwas so Tolles entstanden ist. Einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben auch die drei Fricker Betriebe, die ihre Hallen und Gelände als Ausstellungsgelände zur Verfügung gestellt hatten. «Noch nie habe ich an einer Ausstellung so geschwitzt wie an der ‹Gewerbe vor Ort›», grinste Bernhard Stöckli. Das lag aber nicht an irgendwelchen Vorkommnissen. «Es ging alles reibungslos über die Bühne.» Grund für das Schwitzen waren die hohen Temperaturen. «Der Sommer hatte an den drei Tagen nochmals Vollgas gegeben.»

Es werde sicher wieder eine Ausstellung geben, mehr könne er dazu nicht sagen, so Stöckli. Sicher nicht im Jahr 2026, setzte hier Franziska Bircher an. Dann findet in Frick ein grosses Dorffest statt. Wie und wo die nächste Ausstellung durchgeführt wird, ist ebenfalls noch offen.

Sorgen ernst nehmen

Zur Stärkung des Gewerbes als Verein beitragen, neue Wege beschreiten und auf Kundenwünsche eingehen führte die Geref-Präsidentin in ihren weiteren Ausführungen zum laufenden Vereinsjahr aus. Gesundheit, Klimawandel, Altersvorsorge, Beziehung zu Europa, Energiefrage, steigende Wohnkosten und mehr beschäftigen Bevölkerung und damit auch das Gewerbe. In das aus schweizweiten Umfragen ermittelte Sorgenbarometer mischt sich auch der immer mehr zunehmende administrative Aufwand, erklärte Franziska Bircher. Sie empfahl den 130 Anwesenden an den Umfragen teilzunehmen, so können die Anliegen und Sorgen von Gewerbe, Detailhandel und Bauhandwerk auch erkannt werden.

«Die Aufteilung in die Bereiche Verkauf/Dienstleistungen und Bauhandwerk beim Geref haben sich bewährt, daran halten wir fest. Neu werden wir ‹Schule trifft Wirtschaft› als eigenständigen Bereich führen. Verantwortlich dafür ist Patrick Uebelmann», führte die Präsidentin weiter aus. Grosses Lob für das vom Geref schon länger praktizierte Programm «Schule trifft Wirtschaft» kam auch vom Urs Widmer vom Aargauischen Gewerbeverband (AGV). Der Geref nehme damit eine nachahmenswerte Vorreiterrolle ein, betonte er.

Ehrenmitglied Daniela Müller

Letztmals nach über 20-jähriger Vorstandstätigkeit präsentierte Daniela Müller die Jahresrechnung 2023. Ihr grosser Einsatz für den Verein würdigte Franziska Bircher in Worten und mit einem Präsent. Mit Applaus wurde Daniela Müller zum Ehrenmitglied ernannt. Zuvor gab die scheidende Finanzministerin die Zahlen 2023 bekannt. Auf der Einnahmeseite war der grösste Posten mit 118 000 Franken die Mitgliederbeiträge. Die Weihnachtsmärkte in Frick und Laufenburg schlugen mit 36805 Franken zu Buche. Eingenommen wurden an diesen Märkten 21185 Franken, daher resultiert ein Netto-Aufwand von 15615 Franken. Nach Abzug aller Kosten schliesst die «Gewerbe vor Ort» mit einem kleinen Erlös von 2521 Franken ab.

Die Lücke, die Daniela Müller im Vorstand hinterlässt, kann durch Christoph Erne geschlossen werden. Er, bereits heute schon im Vorstand aktiv, wird künftig für das Ressort Finanzen verantwortlich zeichnen.

Das Jahresprogramm 2024 verspricht schon jetzt viel Spannendes und Interessantes. Unter anderem findet am 12. November der Netzwerkanlass statt. Mehr dazu auf geref.ch

Nach der Grussbotschaft von Steins Gemeindeammann Beat Käser stellte Patrick Suter, CEO der Erne Holzbau AG das Unternehmen kurz vor. Mit einer Besichtigung der von Innovationskraft geprägten, neuen Räumlichkeiten der Erne Holzbau AG hatte die GV begonnen. Im Eingangsbereich desselben Gebäudes endete der Abend mit einem Apéro.