Gebührendes und Ungebührliches

  19.12.2025 Leserbriefe

Es war mir eine Ehre und Freude, bei den beiden Würdigungen von Walter Jucker und Franco Mazzi dabei sein zu können (Ortsbürgerund Einwohner-Versammlung). Mit jeweils schönen, gebührenden Verabschiedungen. Für zwei prägende, kompetente, menschliche und ...

