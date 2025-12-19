Gebührendes und Ungebührliches

Es war mir eine Ehre und Freude, bei den beiden Würdigungen von Walter Jucker und Franco Mazzi dabei sein zu können (Ortsbürgerund Einwohner-Versammlung). Mit jeweils schönen, gebührenden Verabschiedungen. Für zwei prägende, kompetente, menschliche und ...

Es war mir eine Ehre und Freude, bei den beiden Würdigungen von Walter Jucker und Franco Mazzi dabei sein zu können (Ortsbürgerund Einwohner-Versammlung). Mit jeweils schönen, gebührenden Verabschiedungen. Für zwei prägende, kompetente, menschliche und vorausschauende «Stadtväter». Sehr schade empfinde ich, wenn in einem Leserbrief nachgekartet wird und ungebührliche Worte verloren werden. Es ist schon sehr befremdend, dass Einzelne vergangene Meinungsverschiedenheiten nicht ruhen lassen können. Pädagogisch nicht gerade vorbildlich.

Ich bin jedenfalls überzeugt, dass die zusätzliche Ehrung durch einen geerdeten Baum ein absolut würdiges Symbol für und an Franco Mazzi ist. Und ich bin ihm und Walter Jucker für all den Einsatz enorm dankbar. Ich wünsche beiden allerbeste Gesundheit und eine verdient auftankende, zufriedene Zeit. Herzliche Grüsse,

MICHAEL WILLI, RHEINFELDEN