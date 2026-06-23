Die DIGA-Gartenmesse bietet im Juli in Bad Säckingen bereits zum dritten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente. Rund 100 nationale und internationale Aussteller treffen vor einer einmaligen Kulisse am Rheinufer auf 8000 gartenbegeisterte Besucherinnen ...

Die DIGA-Gartenmesse bietet im Juli in Bad Säckingen bereits zum dritten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente. Rund 100 nationale und internationale Aussteller treffen vor einer einmaligen Kulisse am Rheinufer auf 8000 gartenbegeisterte Besucherinnen und Besucher. Die Gartenmesse im Park von Schloss Schönau findet vom 17. bis 19. Juli statt. Am Samstagabend ist die Gartenmesse bis um 22 Uhr geöffnet. (mgt/nfz)