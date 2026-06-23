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Gartenmesse

  23.06.2026

Die DIGA-Gartenmesse bietet im Juli in Bad Säckingen bereits zum dritten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente. Rund 100 nationale und internationale Aussteller treffen vor einer einmaligen Kulisse am Rheinufer auf 8000 gartenbegeisterte Besucherinnen ...

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