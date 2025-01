Am frühen Mittwochmorgen geriet in Möhlin an der Schaufelackerstrasse eine Gartenlaube in Brand. Der Alarm ging kurz vor 6 Uhr ein, die Feuerwehr Möhlin war anschliessend mit sechzehn Einsatzkräften vor Ort. Personen und Tiere kamen keine zu Schaden. Die Gartenlaube wurde durch das Feuer allerdings zerstört. Der Brand dürfte nach ersten Erkenntnissen von einem Holzofen ausgegangen sein. (rw)