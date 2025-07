Gartenfreude und grüne Lebensart hautnah erleben

«Die Diga-Gartenmesse bietet im Juli in Bad Säckingen bereits zum zweiten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente», sagt Veranstalter Dieter Maier. «Unser Messeformat ist seit über 20 Jahren bewährt. Für die Veranstaltung ...

«Die Diga-Gartenmesse bietet im Juli in Bad Säckingen bereits zum zweiten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente», sagt Veranstalter Dieter Maier. «Unser Messeformat ist seit über 20 Jahren bewährt. Für die Veranstaltung vom 18. bis 20. Juli im Schlosspark haben wir wieder ein spannendes Portfolio mit rund 100 nationalen und internationalen Ausstellerinnen und Ausstellern zusammengestellt.» Die zweite Ausgabe der Diga in Bad Säckingen sei damit auf Ausstellerseite komplett ausgebucht, so Maier weiter. Abgerundet wird das Angebot durch einen einladenden Gastro-Bereich.

Am Samstag bietet die Messe eine Abendöffnung mit Verkauf bis 22 Uhr. Am Sonntag verkehrt alle 25 Minuten ein Shuttle-Bus zwischen der Säckinger Innenstadt und dem Ausstellungsgelände im Schlosspark. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf neueste Garten- und Pflanzentrends, inspirierende Tipps und hilfreiche Neuheiten aus dem Bereich Gartentechnik und Gartenmöbel freuen. Das Pflanzenangebot der Messe reicht von duftenden Rosenstöcken und farbenfrohen Stauden über Kakteen, Zier- und Wasserpflanzen sowie Neuigkeiten für den Kräutergarten bis hin zu Blumenzwiebeln, Samen und Heilkräutern. Dazu gibt es vier Fachvorträge rund um den Garten. Ein besonderes Highlight dabei: Gärtnermeister Axel Neulist («Die Gartenflüsterer») aus der Schweiz berät zum Thema «Gartenpflege ohne Gift und Chemie, Pflanzenschutz und Pflanzenernährung im Zeichen des Klimawandels».

«Natürlich lohnt es sich ganz besonders, den Besuch der Diga mit einem Abstecher ins Hochrheinmuseum im Schloss Schönau zu verbinden», betont Dieter Maier. Das Museum mit seiner urigen «Hotzenstube», dem Trompetermuseum und seinen dem Dichter Joseph Victor von Scheffel gewidmeten «Scheffel Räumen» ist an allen Messetagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (mgt)

Diga-Gartenmesse im Schlosspark

Bad Säckingen. Öffnungszeiten: Freitag, 18. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Samstag von 10 bis 22 Uhr. Sonntag von 11 bis 18 Uhr.