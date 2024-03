Gansingen: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Mofa

Am späten Gründonnerstagabend musste ein Mofa-Lenker nach einem Unfall in Gansingen mit Verletzungen ins Spital geflogen werden, da ein Autofahrer frontal mit ihm kollidierte. Der Seat-Lenker war in angetrunkenem Zustand unterwegs.



GANSINGEN. Am Gründonnerstag, 28. März, um 22.40 Uhr meldete eine Drittperson, dass es in Gansingen zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Dabei sei ein Mofa-Lenker verletzt worden. Eine Ambulanz sowie Patrouillen der Kantonspolizei rückten umgehend aus. Zudem wurde kurze Zeit später ein Rettungshelikopter für den verletzten Jugendlichen aufgeboten.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein weisser Seat von Mettau in Richtung Gansingen unterwegs war. In der Kurve geriet das Auto dann leicht auf die Gegenfahrbahn, was jedoch reichte, um frontal mit dem entgegenkommenden Mofa zu kollidieren.

Beim Unfall verletzte sich der jugendliche Mofa-Lenker und wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Am Seat wie am Mofa entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Ein durchgeführter Alkoholtest beim 34-jährigen Autofahrer zeigte, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. Der Unfall wird durch die Kantonspolizei an die Staatsanwaltschaft rapportiert. (mgt)