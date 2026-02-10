Gaby Merkofer übernimmt von Josy Müller

Präsidentinnenwechsel beim Kirchenchor Kaisten

Präsidentin Josy Müller konnte nach einem feinen Nachtessen, Ante Svirac, Pfarreiseelsorger, Cornelia Cargioli Kirchenpf legevertreterin, Raitis Grigalis, Chorleiter, Roland Nef, Organist und Ehrenmitglied, Georges Winter sowie 21 Mitglieder zur Generalversammlung des Kirchenchors Kaisten herzlich begrüssen. Im spannend abgefassten Jahresbericht wurde auf viele schöne Erlebnisse und Gottesdienste zurückgeschaut. In bester Erinnerung blieben unter anderem das Singen mit dem Kirchenchor Gansingen, anlässlich ihres 150-Jahre-Jubiläums, begleitet von einem Bläserensemble der Musikgesellschaft Gansingen; die wunderschöne Chorreise in den Schwarzwald, der Rauchwürstlihock mit tollen Klavier- und Gesangseinlagen des Chorleiters und das Singen an der Seniorenfeier in Kaisten sowie im Alterszentrum in Laufenburg.

28 Jahre Präsidentin

Mit Liebenswürdigkeit und Empathie und im steten Bemühen um Fairness, Zusammenhalt und Kollegialität hat Josy Müller mit Grosszügigkeit, Wohlwollen und Wertschätzung 28 Jahre als Präsidentin des Kirchenchors Kaisten geamtet. Für diese unschätzbar grosse Arbeit gebührt ihr unser aufrichtiger, grosser Dank.

Mit grossem, anhaltendem Applaus wurde Josy Müller an der diesjährigen GV als Präsidentin verabschiedet und zur Ehrenpräsidentin ernannt. Mit grosser Freude, Dankbarkeit und herzlichem Applaus wurde Gaby Merkofer als neue Präsidentin gewählt. Für das wertvolle Mitsingen, Mittragen und Mitwirken all die Jahre im Kirchenchor wurden folgende Mitglieder geehrt und ihnen herzlich gratuliert: Sepp Amrhein für 50 Jahre, Lisbeth Müller, Sonja Amsler und Josef O. Winter für 40 Jahre. Ann-Kathrin Luft und Josef Schürmann wurden herzlich und mit Freude in die Chorgemeinschaft aufgenommen.

Ausblick

Der Kirchenchor freut sich auf ein klingendes Chorjahr und besonders auf das Singen der «Swiss Urban Ländler Messe», komponiert von unserem Chorleiter Raitis Grigalis, an Pfingsten. Eine weitere Komposition von Raitis Grigalis kommt an Heiligabend zur Aufführung.

Eine gelungene GV endete mit einem feinen Dessert. (mgt)