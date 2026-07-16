Fussballspass für 94 Kinder in Eiken

MS Sports gastierte vom 6. bis 10. Juli bereits zum zwölften Mal mit dem ausgebuchten Swisscom Football Camp auf der Sportanlage Netzi in Eiken. 94 fussballbegeisterte Jungs und Mädchen jagten eine Woche lang den Bällen nach und hatten jede Menge Spass.

Das tägliche Programm dauerte von 9.30 bis 16 Uhr und umfasste zwei Trainingseinheiten mit einem topmotivierten Trainerteam. Auch abseits des Fussballplatzes waren die 6- bis 15-Jährigen bestens betreut. Mittags konnten sie ein leckeres, frisch gekochtes Mittagessen von vom FC Eiken geniessen. Das vielseitige Mittagsprogramm sorgte zudem für aktive Erholung. Ob Panini-Karten tauschen, Lotto oder diverse Spiele an der frischen Luft, Abwechslung war garantiert. Der Abschlusstag war für viele das grosse Highlight. Mit der Socar-Mini-WM am Freitag konnten die Kids in gemischten Teams ein letztes Mal Vollgas geben und die aktuell laufende Weltmeisterschaft direkt in die Schweiz holen. Eltern, Grosseltern, Geschwister und Freunde feuerten sie voller Energie an und machten den Tag zu einer unvergesslichen Erinnerung für die fussballbegeisterten Kids.

Viele Highlights auf und neben dem Rasen

Bei sonnigem und heissem Wetter sorgten regelmässige «Cooling Breaks» mit Trink- und Schattenpausen dafür, dass alle jederzeit ausreichend mit Wasser versorgt waren und sich abkühlen konnten. Die abwechslungsreichen Trainingseinheiten und Spiele bescherten den Teilnehmenden zahlreiche unvergessliche Momente. «Meine Highlights waren der erste und der letzte Tag. Am ersten, weil wir alle kennengelernt und neue Freunde gefunden haben. Der Letzte wegen der Spiele und des Mätchelns», berichtete Yari (12) aus Kaisten. Auch Eleen (12) aus Wallbach zeigte sich begeistert: «Ich bin zum zweiten Mal im Camp und es gefiel mir wieder super. Ich möchte nächstes Jahr wieder kommen.» Das Swisscom Football Camp in Eiken erwies sich insgesamt als voller Erfolg. «Die Zusammenarbeit mit dem FC Eiken war supercool und unkompliziert», resümierte Campleiter Lukas Eschmann.

Vielseitiges Camp-Angebot

MS Sports bietet als Sport- und Eventagentur schweizweit über 420 Camps in neun verschiedenen Sportarten an. Ob Sportneuling oder Supertalent, alle Kids zwischen 6 und 15 Jahren (Jahrgang 2011 bis 2020) sind willkommen und werden entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert. Dank der wertvollen Zusammenarbeit mit diversen Sponsoren kann MS Sports die Campbeiträge niedrig halten.

Weitere Camps im Fricktal

In den Herbstferien findet ein weiteres Swisscom Football Camp statt: Vom 5. bis 9. Oktober gastiert das Camp in Frick. Neu ist auch die Anmeldung für den Frühling 2027 bereits geöffnet: Sichere dir einen Platz im beliebten Polysportcamp in Magden vom 12. bis 16. April 2027 (für Jahrgang 2012 bis 2021). www.mssports.ch.