Fussball-Spektakel in Zeiningen

Schon seit Sommer 2025 finden auf dem Zeininger Fussballplatz «Unter Reben» wieder Spiele statt. Die offizielle Einweihung aber wird im Rahmen des «FC Zeinigä Fäscht» am 22. August 2026 durchgeführt.

Schon seit Sommer 2025 finden auf dem Zeininger Fussballplatz «Unter Reben» wieder Spiele statt. Die offizielle Einweihung aber wird im Rahmen des «FC Zeinigä Fäscht» am 22. August 2026 durchgeführt.

Janine Tschopp

Präsident Martin Meyer war sehr froh, als der FC Zeiningen im August 2025 den Spielbetrieb auf dem eigenen Platz wieder aufnehmen konnte. Während mehr als einem Jahr waren dort zuvor umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gang (die NFZ berichtete). Die Schräglage der beiden Fussballplätze wurde korrigiert und die Struktur der Plätze neu aufgebaut. Damit wurde die korrekte Entwässerung sichergestellt, was auch bei unbeständigem Wetter einen planmässigen Spielbetrieb erlaubt.

Nach einem Jahr Pause ging es dann wieder los und seit Sommer 2025 können die Zeininger wieder Gäste auf ihrem sanierten Platz empfangen. Während der Sanierungsphase wurden sämtliche Spiele auswärts ausgetragen. «Wir sind dankbar, dass wir für die Trainings auf den Sportplatz Bachtalen in Zeiningen sowie auf verschiedene Sportplätze in den Nachbarsgemeinden ausweichen konnten», sagt Martin Meyer.

Nun wird gefeiert

Im Rahmen des «FC Zeinigä Fäscht», das vor vier Jahren zum ersten Mal durchgeführt wurde, kommt es unter anderem zur offiziellen Einweihung des sanierten Fussballplatzes. Anlässlich des Festakts von Samstagabend werden auch Tribünensitze, Pflastersteine sowie die Namenstafel «Unter Reben» eingeweiht, deren Finanzierung durch Sponsoren des Crowdfundings ermöglicht wurde. Ein weiterer Höhepunkt des zweitägigen Festes wird das Legendenspiel von Freitagabend sein. «Ehemalige Spieler des FC Zeiningen werden in gemischten Mannschaften gegeneinander antreten», erklärt Vorstandsmitglied Adrian Waldmeier. Wie Waldmeier ausführt, werden beim Legendenspiel Persönlichkeiten antreten, die den Verein seit seiner Gründung 1981 sportlich geprägt haben.

Junioren- und Plauschturnier

Am Freitagabend werden die G- bis C-Junioren auf dem Kinderfussball-Platz einen Sponsorenlauf absolvieren. Am Samstag werden auf dem Hauptfeld Turniere der G- und F-Junioren ausgetragen, bevor am Nachmittag das Spass-Grümpeli startet. «Beim Grümpeli können nicht nur Zeininger Vereine, sondern Vereine aus der ganzen Region mitmachen. Man kann sich immer noch anmelden», betonen Martin Meyer und Adrian Waldmeier.

Die beiden freuen sich auf ein grosses Fussball-Spektakel mit hoffentlich schönem Wetter, vielen begeisterten Sportlern und Sportlerinnen und zahlreichen Gästen.

Die 5. Ausgabe des «FC Zeinigä Fäscht» wird am 21. und 22. August 2026 beim Fussballplatz «Unter Reben» durchgeführt. Umrahmt werden die sportlichen Ereignisse durch einen Fest- und Barbetrieb mit DJ. Am Samstagabend sorgt «Uelis Family Band» für die musikalische Unterhaltung.