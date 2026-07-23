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Fussball-Spektakel in Zeiningen

  23.07.2026 Zeiningen
Sie freuen sich auf das grosse Fussball-Fest: Martin Meyer (links) und Adrian Waldmeier. Foto: Janine Tschopp
Sie freuen sich auf das grosse Fussball-Fest: Martin Meyer (links) und Adrian Waldmeier. Foto: Janine Tschopp

Schon seit Sommer 2025 finden auf dem Zeininger Fussballplatz «Unter Reben» wieder Spiele statt. Die offizielle Einweihung aber wird im Rahmen des «FC Zeinigä Fäscht» am 22. August 2026 durchgeführt.

Janine Tschopp

Präsident Martin Meyer war sehr froh, als der FC Zeiningen ...

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