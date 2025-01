Fussball in Eiken: Gelungener Start ins Hallenturnier

Am vergangenen Wochenende verwandelte sich die Sporthalle Lindenboden bereits zum 25. Mal in ein Tollhaus. Am Samstag und Sonntag fand das Juniorenhallenturnier des FC Eiken statt. Am ersten Wochenende waren am Junioren Häring Cup die Junioren E, F und G im Einsatz.

Wie gewohnt kam vor einer grossen Zuschauerkulisse grossartige Stimmung auf. Insgesamt werden zirka 1200 Juniorinnen und Junioren an zwei Turnierwochenenden um die begehrten Preise spielen. Am kommenden Wochenende, 25. und 26. Januar, stehen die Junioren C und D im Einsatz. Für das leibliche Wohl der Fans sorgt eine Festwirtschaft. (mgt)

Die Kategoriensieger: Junioren E: FC Wil 1900; Junioren F: FC Nordstern Basel; Junioren G: FC Baden