FTV KAISTEN AUF ENTDECKUNGSTOUR IN STRASBOURG

Anfang September brach eine fröhliche Reisegruppe von zwölf Turnerinnen des Frauenturnvereins Kaisten zu einem Wochenendausflug nach Strassburger auf. Bei herrlichem Spätsommerwetter zeigte sich die elsässische Hauptstadt von ihrer schönsten Seite. Auf dem Programm standen eine Stadtführung, Spaziergänge durch die malerischen Gassen des Viertels La Petite France, ein Besuch des imposanten Strasbourger Münsters und eine gemütliche Bootsfahrt auf der Île, die faszinierende Einblicke in die Stadtgeschichte bot. Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: Flammkuchen, elsässischer Wein und kleine Patisserie-Spezialitäten sorgten für kulinarische Höhepunkte. Das Wochenende bot nicht nur viele neue Eindrücke, sondern auch Gelegenheit zum Lachen, Plaudern und gemeinsamen Geniessen. Ein herzliches Danke an die Organisatorinnen. (mgt)