Frontalkollision in Döttigen fordert zwei Schwerverletzte

Am Samstagnachmittag kam es in Döttingen zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Die Strasse blieb für mehrere Stunden gesperrt.



Kurz nach 15.30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der Aaretalstrasse von Würenlingen in Richtung Döttingen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Die 53-jährige Lenkerin des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungsteam versorgte die schwer verletzte Frau vor Ort. Anschliessend wurde sie mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Auch der Lenker des VW Golf erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Warum der VW Golf auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Aaretalstrasse blieb während der Unfallaufnahme und Bergung mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Ein Tesla-Fahrer, der an der Unfallstelle angab, über Videoaufnahmen des Unfalls zu verfügen, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Baden (Tel. 056 200 11 11 / stuetzpunkt.baden@kapo.ag.ch) zu melden.