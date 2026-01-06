Immobilien
Frontalkollision: fünf Leichtverletzte

  06.01.2026 Mumpf

Vergangenen Samstag, gegen 20.50 Uhr, fuhr ein VW Tiguan auf der Baslerstrasse von Mumpf in Richtung Stein. Gleichzeitig war ein VW Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es auf der Ausserortsstrecke zur Frontalkollision. Durch den heftigen ...

