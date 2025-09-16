Frischer Wind mit Ryan Kougionis

Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) erfüllt in Rheinfelden eine sehr wichtige Rolle – als Prüfinstanz und als Brücke zwischen Stadtrat und Bevölkerung.

Ryan Kougionis hat als junger Familienvater Rheinfelden als Lebensmittelpunkt gewählt und möchte sich aktiv einbringen. Als Informatiker und IT-Business Analyst verfügt er über fundiertes Fachwissen im Umgang mit komplexen Prozessen und Budgets. Besonders überzeugt mich seine Art, zuzuhören, sich gründlich in Themen einzuarbeiten, diese aber auch kritisch mit einem frischen Blick zu hinterfragen. Mit Gregor Spuhler steht zudem ein erfahrener Bisheriger zur Wahl, der seine Kompetenz bereits bewiesen hat. Beide Kandidaten – Gregor Spuhler und Ryan Kougionis – empfehle ich deshalb zur Wahl in die GPFK.

TOM STEINER, RHEINFELDEN