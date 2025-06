Frischer Wind für Rheinfelden

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen vom 15. Juni.

Getreu seinem Wahlmotto «verbindend, schwungvoll, unabhängig» bringt Joël Lässer den idealen Nährboden mit, um der Stadt Rheinfelden zu frischem Wind zu verhelfen. Nicht nur dank seiner beruflichen Erfahrungen als Unternehmensjurist, Anwalt und Mediator, sondern auch aufgrund der Vielzahl seiner bisherigen Engagements für Rheinfelden, ist er ein geeigneter Kandidat, um neue Impulse für die historische Altstadt zu setzen. Denn Taten liegen ihm am Herzen, welche auf lokalpolitischer Ebene aus meiner Sicht im Vordergrund stehen müssen. In diesem Zusammenhang möchte ich besonders erwähnen, dass Joël nicht nur über einen gesunden Tatendrang verfügt, sondern ihm auch das Zuhören und Verstehen verschiedenster Anliegen und eine kollegiale Zusammenarbeit mit dem Stadtrat sowie der Verwaltung von Wichtigkeit sind. In Gesprächen mit ihm wurde deutlich, dass Joël erkannt hat, dass Rheinfelden als pulsierende Stadt nur weiterhin so florieren kann, wenn die Mitarbeitenden die entsprechende Wertschätzung erfahren. Die historische Altstadt mit Zentrumsfunktion braucht genau solche Qualitäten und Denkweisen, wie sie Joël vorlebt. Und zwar stets im Sinne der Sache und mit der nötigen Portion an Pragmatismus. Oder wie es Joël auf seiner Webseite beschreibt «aus Liebe für Rheinfelden». Neben Joël Lässer empfehle ich Claudia Rohrer und Benjamin Steiger wärmstens zur Wahl in den Stadtrat, welche in der Stadt Rheinfelden ebenfalls bestens bekannt sind und ihre Qualitäten und somit Eignungen für dieses Amt bereits auf verschiedenen Ebenen sehr gelungen bestätigt haben.

ROBIN CARRARD, RHEINFELDEN