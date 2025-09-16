Immobilien
Frischer Wind für Kaiseraugst

  16.09.2025 Leserbriefe

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.
Die aktuelle Situation in Kaiseraugst bereitet mir Sorgen, da wir im «Wahlstrudel» festzustecken scheinen und es schwierig ist, ein starkes Gemeinderatsteam zu bilden. Es stimmt mich aber auch ...

