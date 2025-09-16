Frischer Wind für Kaiseraugst

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Die aktuelle Situation in Kaiseraugst bereitet mir Sorgen, da wir im «Wahlstrudel» festzustecken scheinen und es schwierig ist, ein starkes Gemeinderatsteam zu bilden. Es stimmt mich aber auch positiv, dass wir nun die Wahl haben und einen Wechsel bewirken können. Dies mit neuen, unbelasteten Personen und vor allem mit jüngeren Kandidaten. Es ist jedoch wichtig, dass möglichst viele Kaiseraugster Einwohnerinnen und Einwohner von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Bitte füllt den Wahlzettel aus und werft ihn möglichst heute noch ein. Und sagt es weiter, damit auch euer Umfeld dies macht! Nun steht noch die Frage im Raum, wer auf den Zettel geschrieben werden soll. Diese müssen sich alle selbst beantworten. Von meiner Seite aus kann ich jedoch eine Empfehlung für Dario Roth abgeben. Ich habe Dario als offenen, kommunikativen und arbeitsfreudigen Mann kennengelernt. Er kennt Kaiseraugst noch nicht allzu lange, aus meiner Sicht ist genau dies zum jetzigen Zeitpunkt ein wichtiger Aspekt für die Lenkung der Gemeinde. Viele Geschäfte sind festgefahren und in den letzten Versammlungen wurden oftmals Anträge des Gemeinderates abgelehnt, was dafürspricht, dass der Gemeinderat an der Bevölkerung vorbei politisiert. Es braucht frischen Wind! Ich empfehle daher Dario Roth wärmstens für die Wahl als Gemeinderatsmitglied.

BENJAMIN BÜRGI, KAISERAUGST