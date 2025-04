Fricktaler bewirtet Gäste beim Eurovision Song Contest

Grosser Auftrag für Rheinfelder Catering-Firma

Eine Fricktaler Firma hat – neben anderen – den Zuschlag für das Catering beim Eurovision Song Contest in der St. Jakobshalle in Basel erhalten. Es ist eine logistische Herausforderung.

Valentin Zumsteg

Grosse Freude bei Araz Abram: Der Rheinfelder Catering-Unternehmer wird – zusammen mit anderen Catering-Firmen – die Gäste beim Eurovision Song Contest (ESC) in der St. Jakobshalle in Basel bewirten. «Das ist der grösste Musikanlass der Welt und wir sind mittendrin. Das ist wohl das Beste, was man als Catering-Firma aus der Region erreichen kann», erklärt Abram. Vom Montag, 12. Mai, bis zum grossen Finale am Samstag, 17. Mai, wird es täglich Veranstaltungen geben. «Wir können jedes Mal Speisen und Getränke für mindestens 2000 Leute liefern», schildert Abram. Gefragt ist eine internationale Küche mit verschiedenen Angeboten für jeden Geschmack.

«50 Leute pro Schicht im Einsatz»

«Die grösste Herausforderung ist die Logistik. Alles muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Doch das ist machbar», betont Abram. Vorgekocht wird in seiner Industrieküche im Rheinfelder Augarten, anschliessend werden die Speisen in die St. Jakobshalle geliefert und dort fertig zubereitet.

Vor 13 Jahren hat Araz Abram, der aus einer kurdischen Familie im Irak stammt und seit 1997 in der Schweiz lebt, mit einer Einzelfirma begonnen. Heute zählt seine Zaraz GmbH über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Grossauftrag stossen temporäre Arbeitskräfte dazu: «Beim ESC werden von uns pro Schicht rund 50 Leute im Einsatz stehen», erklärt Abram. Er ist überzeugt, dass der Eurovision Song Contest ein Glücksfall für die Region Nordwestschweiz darstellt. «Die positiven Auswirkungen wird man noch jahrelang spüren. Basel wird dank des ESC viel bekannter und über eine längere Zeit zusätzliche Besucher anziehen», ist Abram überzeugt. Gerade die Gastronomie, die während der Corona-Zeit stark gelitten habe, könne von einem solchen Grossanlass und der positiven Entwicklung profitieren.

«Teil dieses Grossanlasses»

Die Zaraz GmbH hat als Caterer schon bei zahlreichen Grossanlässen in der St. Jakobshalle mitgearbeitet. Unvergessen ist für Araz Abram zum Beispiel die Swiss Darts Trophy, die im vergangenen September an drei Tagen über 20 000 Besucherinnen und Besucher anzog und eine grosse Party war. Auch beim internationalen Badm inton-Turn ier Yonex Swiss Open, das im März 2025 durchgeführt wurde, war die Zaraz GmbH als Caterer dabei.

«Für den ESC sind wir von den Betreibern der St. Jakobshalle angefragt worden. Sie kennen unsere Arbeit. Danach konnten wir uns bewerben und haben die Zusage erhalten», erklärt Abram. Er freut sich auf die Herausforderung und das grosse Musikfest: «Zuschauen werden wir nicht können, dafür haben wir zu viel zu tun. Aber wird sind Teil dieses Grossanlasses.»