Fricktal: Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

Diebe, die nachts parkierte Autos durchsuchen, sind wieder überaus aktiv. In der Nacht auf Freitag nahm die Polizei in Möhlin und Holderbank drei Verdächtige fest. Auch in der Nacht zuvor gingen in Frick zwei mutmassliche Diebe ins Netz.

Holderbank am späten Donnerstagabend: Augenzeugen beobachteten, wie zwei junge Männer in Wohnquartieren um die draussen parkierten Autos schlichen und deren Türen zu öffnen versuchten. Um 23.30 Uhr alarmiert, nahm die Polizei mit mehreren Patrouillen die Fahndung auf. Wenig später sichtete eine von ihnen an der Hauptstrasse zwei Männer, die dem gemeldeten Signalement entsprachen. Die Kantonspolizei nahm den 28-jährigen Algerier und den 36-jährigen Marokkaner für weitere Ermittlungen fest. Noch während die Kantonspolizei mit der Inhaftierung der beiden Männer beschäftigt war, ging gegen 0.45 Uhr aus Möhlin eine weitere Meldung über nächtliche Diebe ein, die sich nach gleichem Muster an Autos zu schaffen machten. Auf der Fahndung nahm eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit einen 20-jährigen Marokkaner unter dringendem Tatverdacht fest. Trotz weiterer Fahndung blieb sein Komplize flüchtig.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte die Kantonspolizei in Frick bei einer Personenkontrolle zwei Verdächtige mit mutmasslichem Diebesgut aufgegriffen. Den 18-jährigen Libyer und den 22-jährigen Algerier konnte die Kantonspolizei in der Folge mit mehreren vollendeten Diebstählen aus parkierten Autos und Versuchen dazu in Verbindung bringen. Aktuell vergeht praktisch keine Nacht, in der nicht irgendwo im Kanton solche Diebe am Werk sind. Die Kantonspolizei mahnt, wachsam zu sein und niemals Wertsachen in parkierten Autos zu lassen. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort dem Polizeinotruf 117 gemeldet werden.