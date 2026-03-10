Frick war einmal eine saubere Ortschaft

In letzter Zeit fällt mir in Frick auf, dass der Abfall auf Strassen, Gehwegen und in Rabatten deutlich zugenommen hat. Besonders in der Widengasse (siehe Foto) liegen immer häufiger Verpackungen, Dosen, PET-Flaschen und anderer Müll herum. Das ist enttäuschend, denn Frick ...

In letzter Zeit fällt mir in Frick auf, dass der Abfall auf Strassen, Gehwegen und in Rabatten deutlich zugenommen hat. Besonders in der Widengasse (siehe Foto) liegen immer häufiger Verpackungen, Dosen, PET-Flaschen und anderer Müll herum. Das ist enttäuschend, denn Frick war einmal eine gepflegte und saubere Ortschaft. Gleichzeitig wächst unsere Gemeinde durch starke Zuwanderung sehr schnell. Wachstum bringt Chancen, aber auch Probleme, wenn Infrastruktur, Kontrollen und Verantwortungsbewusstsein nicht Schritt halten. Wenn der öffentliche Raum zunehmend vermüllt wird, sinkt die Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner – und auch Tiere leiden darunter.

Es darf nicht zur Normalität werden, dass Strassenränder und Rabatten als Abfalleimer missbraucht werden. Hier braucht es deutlich mehr Präsenz, mehr Kontrollen und bei Bedarf auch konsequente Bussen. Sauberkeit im öffentlichen Raum ist keine Kleinigkeit, sondern eine Frage des Respekts gegenüber der Gemeinde und der Umwelt.

Frick sollte nicht zulassen, dass sich dieser Zustand weiter verschlechtert.

URS FELLMANN, FRICK