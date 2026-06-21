Frick: Seitlich-frontale Kollision zwischen Motorrad und Personenwagen

Der 20-jährige Motorradfahrer beabsichtigte am Samstagabend, von der Hauptstrasse in Frick nach links zu einer Tankstelle abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Toyota auf der Hauptstrasse vom Dorfzentrum Frick kommend. Während des Abbiegemanövers kollidierte der Motorradlenker seitlich-frontal mit dem Toyota. Durch die Kollision stürzte der 20-Jährige zu Boden und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert.



Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Motorradlenker den Toyota des Automobilisten beim Abbiegen übersehen haben, weshalb es in der Folge zur Kollision kam. Bei der Unfallaufnahme unterstützte eine Patrouille der Polizei Oberes Fricktal. (mgt)