Frick: Rebhaus durch Brand beschädigt

In der Nacht auf Dienstag kam es in Frick zu einem Feuer. Dabei geriet ein Rebhaus in Brand. Kurz nach 4 Uhr in der Früh ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, wonach am Rebweg in Frick ein Rebhaus in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr Frick

rückte umgehend aus und konnte die Flammen rasch löschen. Am Rebhaus entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen dürfte unsachgemäss deponierte Kohle und Asche den Brand verursacht

haben.