Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Frick: Rebhaus durch Brand beschädigt

  26.05.2026 Polizeimeldungen

In der Nacht auf Dienstag kam es in Frick zu einem Feuer. Dabei geriet ein Rebhaus in Brand. Kurz nach 4 Uhr in der Früh ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, wonach am Rebweg in Frick ein Rebhaus in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr Frick
rückte umgehend aus und konnte die Flammen rasch löschen. Am Rebhaus entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen dürfte unsachgemäss deponierte Kohle und Asche den Brand verursacht
haben.

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote