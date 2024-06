Frick: Nach Einbruch festgenommen

Bei der Kantonalen Notrufzentrale ging in der Nacht auf Dienstag eine Meldung über einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Frick ein. Drei mutmassliche Täter konnten aufgespürt und festgenommen werden.

In der Nacht auf Dienstag, kurz nach 01 Uhr, erwachten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, weil sie Stimmen im Inneren des Gebäudes wahrnahm. Bei der anschliessenden Nachschau flohen drei Einbrecher zu Fuss aus dem Gebäude. Die Melderin verständigte umgehend den Notruf, sodass mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit zum Einbruchort ausrückten und nach den Einbrechern fahndeten.

Durch die Beharrlichkeit der Einsatzkräfte gelang es, in der Umgebung die Einbrecher aufzuspüren und festzunehmen. Bei den drei handelt es sich drei marokkanische Staatsangehörige im Alter zwischen 22 und 32 Jahren. Sie wurden zwecks weiteren Ermittlungen vorläufig festgenommen.