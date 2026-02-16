Frick: Mutmasslicher Einbrecher festgenommen

Die Kantonspolizei griff in der Nacht auf Montag in Frick einen Mann auf, der sich zuvor an parkierten Autos zu schaffen gemacht hatte. Der Mann hatte Diebesgut bei sich, das aus einem Einbruch in eine örtliche Pizzeria stammen dürfte.



Tatort war ein Einfamilienhaus in Frick in der Nacht auf Montag, 16. Februar 2026. Von der privaten Überwachungskamera alarmiert, bemerkten die Bewohner gegen 3.30 Uhr, dass soeben ein Unbekannter versucht hatte, eines der draussen parkierten Autos zu öffnen.

Richtigerweise sofort verständigt, nahm die Kantonspolizei Aargau mit mehreren Patrouillen die Fahndung auf. Eine von ihnen sichtete wenig später im Ort einen Verdächtigen, auf den das gemeldete Signalement zutraf. Bei näherer Kontrolle zeigte sich, dass der 33-jährige Franzose mit einer Einreisesperre belegt war. Zudem hatte er mehrere hundert Franken Bargeld sowie mutmassliches Diebesgut bei sich. Abklärungen führten zu einer örtlichen Pizzeria, wo die Kantonspolizei prompt einen noch unbemerkten Einbruch feststellte.

Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Einbrecher für weitere Ermittlungen fest. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eröffnete eine Strafuntersuchung.

