Frick: Mutmasslicher Dieb angehalten

In der Nacht auf Montag, 4. März, kurz vor 1.30 Uhr, meldete ein Anwohner aus Frick der Kantonspolizei Aargau, dass eine unbekannte Person einen Stein auf ein Auto geworfen habe. An diesem Fahrzeug entstand Sachschaden. Anlässlich der Fahndung durch die Kantonspolizei Aargau konnte ein 31-jähriger Algerier in der Nähe des Polizeipostens angehalten werden. In seiner Kleidung wurde eine grosse Menge Münzgeld sowie ein Mobiltelefon gefunden. Es dürfte sich um mutmassliches Deliktsgut handeln. Die Kantonspolizei Aargau nahm den Mann vorläufig fest und klärt nun den Zusammenhang mit weiteren Delikten ab. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (mgt)