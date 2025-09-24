Frick: Kind auf Fussgängerstreifen angefahren?

Als er auf dem Trottinett die Strasse überquerte, dürfte ein Knabe am Dienstag durch ein unbekanntes Auto angefahren worden sein. Er blieb unverletzt. Da die Umstände unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen.



Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 23. September 2025, kurz nach 13 Uhr auf der Hauptstrasse in Frick. Auf dem Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Schulstrasse wollte der neunjährige Knabe auf einem Trottinett die Fahrbahn überqueren, um zur Schule zu gelangen. Was danach passierte, ist unklar.

Später vom Vater verständigt, konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau den Knaben befragen. Dabei vermochte er die Umstände nicht klar zu beschreiben. Nach seiner Schilderung dürfte er von einem unbekannten Auto angefahren worden sein. Während er unverletzt blieb, wurde das Trottinett beschädigt. Über das Auto liegen keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33 / stuetzpunkt.frick@kapo.ag.ch) sucht die Person am Steuer des fraglichen Autos sowie Augenzeugen. Ein Mann soll dem Kind nach der Kollision noch geholfen haben.