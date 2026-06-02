Frick: Geschwindigkeitskontrolle in Tempo-30-Zone

Mitte Mai 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Frick, in einer Tempo-30-Zone, während rund einer Woche eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt fuhren 169 Fahrzeuglenkende zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h.



Mitte Mai 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal in Frick, an der Bahnhofstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle in der dortigen Tempo-30-Zone durch. Insgesamt wurde während der einwöchigen Messzeit die Geschwindigkeit von rund 3'800 Fahrzeugen kontrolliert. Dabei hielten sich 169 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – das entspricht einem Anteil von rund 4,5 %.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 23 km/h. Dieser und ein weiterer Fahrzeuglenker, welcher ebenfalls über 15 km/h zu schnell unterwegs war, werden an die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verzeigt.