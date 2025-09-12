Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Frick braucht Power – Ruder und Bernet liefern!

  12.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September entscheidet Frick über die Zusammensetzung des Gemeinderats. Für mich ist klar: Franz Ruder und Ramona Bernet verdienen Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Franz Ruder kenne ich seit Jahren als engagierten und lösungsorientierten Gemeinderat. Mit ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote