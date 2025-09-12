Frick braucht Power – Ruder und Bernet liefern!

Franz Ruder kenne ich seit Jahren als engagierten und lösungsorientierten Gemeinderat. Mit ...

Am 28. September entscheidet Frick über die Zusammensetzung des Gemeinderats. Für mich ist klar: Franz Ruder und Ramona Bernet verdienen Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Am 28. September entscheidet Frick über die Zusammensetzung des Gemeinderats. Für mich ist klar: Franz Ruder und Ramona Bernet verdienen Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Franz Ruder kenne ich seit Jahren als engagierten und lösungsorientierten Gemeinderat. Mit seiner Erfahrung, seiner Sachkenntnis und seiner ruhigen, zuverlässigen Art ist er ein Gewinn für Frick – heute und in Zukunft.

Mit Ramona Bernet kandidiert eine junge, motivierte Frau, die mit Leidenschaft, Tatkraft und frischen Ideen bereitsteht, Verantwortung zu übernehmen. Sie verbindet Offenheit mit Bodenständigkeit und bringt damit genau das, was es braucht, um Frick weiter vorwärtszubringen.

Darum meine klare Empfehlung: Setzen Sie Franz Ruder und Ramona Bernet auf Ihre Liste und geben Sie den beiden Ihre Stimme – am besten gleich jetzt schon mit der brieflichen Stimmabgabe.

DANIELE MEZZI, GROSSRAT & BEZIRKSPARTEI-PRÄSIDENT DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG