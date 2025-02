Frick: Beim Packen des Autos bestohlen

Zwei Diebe nutzten einen unbeobachteten Moment, indem sie einen Rucksack aus einem offenstehenden Fahrzeug entwendeten.

Am Samstagmorgen, kurz vor halb sechs Uhr, belud eine Familie an der Grubenstrasse in Frick ihr Fahrzeug, um in die Ferien zu fahren. Zwei männliche Personen liefen am Fahrzeug vorbei und nutzten einen unbeobachteten Moment aus, indem sie einen Rucksack aus dem offenstehenden Fahrzeug entwendeten. In der Folge flüchteten die beiden zu Fuss in unbekannte Richtung.

Die Geschädigten meldeten sich sofort beim Polizeinotruf und konnten glücklicherweise ein Signalement der beiden Diebe angeben. Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Polizei oberes Fricktal in das betroffene Quartier aufgeboten. Im Laufe der Fahndung konnten am Bahnhof in Frick zwei Algerier im Alter von 20 und 29 Jahren angehalten werden, welche mit dem beschriebenen Signalement übereinstimmen.

Zwecks weiteren Abklärungen wurden die beiden Algerier, welche sich in einem Asylverfahren befinden, vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Wie die Kantonspolizei weiter mittteilt, wurden im Verlauf des Morgens zwei weitere Diebstähle aus Fahrzeugen in der Gemeinde Frick gemeldet. In diesen beiden Fällen wird nun ein möglicher Tatzusammenhang zu den Angehaltenen geprüft.