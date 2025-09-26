Frick: Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

In Frick und Umgebung wurden in der Nacht auf Freitag über ein Dutzend Autos aufgebrochen. Bei der Fahndung ging ein mutmasslicher Täter ins Netz. Die Kantonspolizei ermittelt.

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am Freitag, gegen vier Uhr in der Früh, einen Mann, der in einem Wohnquartier in Frick herumschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen machte. Richtigerweise wählte der Beobachter sogleich den Polizeinotruf, worauf die Kantonspolizei zusammen mit Patrouillen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit die Fahndung aufnahm. Eine von ihnen war es dann, die gegen halb sechs in Frick einen Verdächtigen sichtete. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Tunesiers kamen ein Nothammer sowie mutmassliches Diebesgut zum Vorschein. Inzwischen hatte die Kantonspolizei bereits mehrere Autos mit eingeschlagener Seitenscheibe festgestellt. Mit Anbruch des Tages gingen aus Frick und Gipf-Oberfrick laufend weitere Meldungen von Geschädigten ein. Inzwischen verzeichnet die Kantonspolizei über ein Dutzend betroffene Autos. Die Kantonspolizei nahm den 20-jährigen Asylbewerber für weitere Ermittlungen fest.