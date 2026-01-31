Frick: alkoholisierter Automobilist (80) fährt bei Autobahn-Ausfahrt ins Gebüsch

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 31. Januar, kurz vor 8 Uhr. Ein Automobilist meldete, dass in der Ausfahrt Frick ein Fahrzeug im Gebüsch stehen würde.



Wie sich herausstellte, war der Lenker von Brugg herkommend auf der Autobahn A3 in allgemeine Richtung Basel unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er im Ausfahrtsbereich Frick geradeaus, befuhr den Erdwall und kam im angrenzenden Buschwerk zum Stillstand.



Der 80-jährige Lenker wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Abklärungen ergaben jedoch, dass der Lenker das Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand gelenkt haben dürfte. Der Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Ihm wurde der Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen. (mgt/nfz)