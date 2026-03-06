Frick: Alkoholisiert mit Motorrad verunfallt

Ein Motorradfahrer stiess am Donnerstagnachmittag auf der A3 bei Frick mit einem Auto zusammen. Er stürzte und kam mit leichten Verletzungen davon. Wie sich zeigte, war er alkoholisiert.

Auf einer schweren Honda war der Motorradfahrer auf der Autobahn in Richtung Zürich unterwegs. Bei Frick wechselte kurz nach 17 Uhr ein Auto den Fahrstreifen, was den Motorradfahrer zu einer Vollbremsung veranlasste. Trotzdem prallte er mit dem Auto zusammen und stürzte. Mit Motorradbekleidung ausgerüstet, kam der 39-Jährige mit Schürfungen und Prellungen davon. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Dort musste er auch die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blut- und Urinprobe abgeben. So war ein Alkoholtest auf der Unfallstelle positiv verlaufen. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis ab. Am Motorrad entstand beträchtlicher Schaden. Auch das Auto wurde beschädigt. Für die Arbeiten auf der Unfallstelle musste die Kantonspolizei einen Fahrstreifen bis 18.30 Uhr sperren.