Frey wählen heisst Stabilität

Am 28. September steht viel auf dem Spiel. Kaiseraugst braucht keinen Wechsel um jeden Preis, sondern verlässliche Führung. Einen Präsidenten, der die Gemeinde kennt, die Verantwortung trägt und die Menschen ernst nimmt. Jean Frey steht nicht erst seit gestern in der ...

Am 28. September steht viel auf dem Spiel. Kaiseraugst braucht keinen Wechsel um jeden Preis, sondern verlässliche Führung. Einen Präsidenten, der die Gemeinde kennt, die Verantwortung trägt und die Menschen ernst nimmt. Jean Frey steht nicht erst seit gestern in der Verantwortung. Mehr als 27 Jahre Engagement in Kommissionen und im Gemeinderat, seit diesem Jahr als Präsident: Er kennt die Dossiers, die Abläufe und die Menschen. Politik bedeutet für ihn nicht Schlagworte, sondern Lösungen. Wer ihn erlebt, weiss: Hier spricht einer, der weiss, wie die

Gemeinde funktioniert – und wie man sie vorwärtsbringt. Ein Präsident darf nicht abtauchen, er muss sichtbar sein. Jean Frey ist präsent – an Sitzungen, bei Vereinen, im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Er hört zu, er nimmt Anliegen ernst und schafft so Vertrauen. Das macht ihn zu einem Ansprechpartner, auf den man sich verlassen kann.

Solide Finanzen sind die Grundlage jeder erfolgreichen Gemeinde. Jean Frey bringt langjährige Erfahrung in Steuer- und Finanzfragen mit. Er plant Investitionen sorgfältig und setzt auf Stabilität statt auf Abenteuer. So bleibt Kaiseraugst handlungsfähig – mit einer Finanzpolitik, die langfristig möglichst tiefe Steuern sichert. Ob Schule, Kindergarten oder Sportanlagen: Unter seiner Führung sind wichtige Projekte angestossen, die Kaiseraugst stärken werden. Jean Frey schaut nicht nur auf das Heute, sondern auch auf das Morgen – mit einem klaren Blick für nachhaltige Entwicklung.

Seit über 40 Jahren lebt er hier, als Familienvater, Grossvater, Vereinsmensch und Geschäftsführer. Diese Verwurzelung ist mehr als Biografie – sie ist Ausdruck seiner Haltung: Politik nicht über die Köpfe hinweg, sondern mitten in der Bevölkerung. Es geht am 28. September nicht um Experimente. Es geht um die Zukunft von Kaiseraugst. Um Stabilität, Erfahrung und Kompetenz. Um einen Präsidenten, der weiss, wie man führt. Am 28. September: Jean Frey wieder zum Gemeindepräsidenten.

MANUEL ACKERMANN, PRÄSIDENT SVP, KAISERAUGST