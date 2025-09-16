Immobilien
Frey wählen heisst Stabilität

  16.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September steht viel auf dem Spiel. Kaiseraugst braucht keinen Wechsel um jeden Preis, sondern verlässliche Führung. Einen Präsidenten, der die Gemeinde kennt, die Verantwortung trägt und die Menschen ernst nimmt. Jean Frey steht nicht erst seit gestern in der ...

